Агент Дивеева — о возможной продаже игрока: «Впервые слышу об этом»

Агент Игоря Дивеева Олег Еремин в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что ЦСКА хочет продать защитника летом.

«Не знаю об ничего. Впервые слышу об этом. На данный момент мы ведем переговоры с ЦСКА», — сказал Еремин «СЭ».

Ранее Sport24 сообщил, что ЦСКА хочет продать Дивеева и сделать ставку на Агапова.

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. Контракт 23-летнего россиянина с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

В текущем сезоне 23-летний россиянин сыграл за армейцев 40 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.