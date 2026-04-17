Альфа-банк станет титульным партнером РПЛ с сезона-2026/27

Титульным партнером РПЛ с сезона-2026/27 станет Альфа-банк, сообщила пресс-служба лиги.

Соглашение между сторонами рассчитано на четыре года.

«Верю, что наше сотрудничество сделает бренд РПЛ еще сильнее, а чемпионат — зрелищнее за счет ярких совместных активаций. Хочу выразить благодарность Альфа-банку за конструктивный диалог в ходе переговоров и желание поддерживать и развивать российский футбол. У нас есть опыт взаимодействия с Альфа-банком, и на примере конкретной работы убедились, что наши амбиции, ценности и взгляды на развитие совпадают. Убежден, что нас ждет надежное, насыщенное событиями и впечатлениями сотрудничество», — заявил глава РПЛ Александр Алаев.

С 2022 года титульным партнером РПЛ являлась платежная система «Мир».