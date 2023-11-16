Кордоба отказался комментировать результаты «Зенита» в нынешнем сезоне

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отказался комментировать результаты «Зенита» в нынешнем сезоне.

«Результаты «Зенита»? Я полностью сконцентрирован на своей команде. Меня интересует только то, как играем мы, и наша работа. Мы хотим выиграть чемпионат. Сейчас важно провести хорошо оставшиеся матчи до ухода на зимнюю паузу», — приводит слова Кордобы Metaratings.ru.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Зенит» — второй (30 очков).