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Сегодня, 15:38

Metaratings: клуб серии А отказался от Соболева из-за проблем с дисциплиной

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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров., «СЭ»

Одна из команд итальянской Серии А отказалась от услуг нападающего «Спартака» Александра Соболева из-за большого количества скандалов с его участием.

Форвард устраивал клуб по игровым характеристикам, однако в итоге было принято решение отказаться от его кандидатуры из-за большого количества желтых карточек и скандальных инцидентов на поле, в частности, после жеста в адрес защитника Виллиана Роши в матче с ЦСКА в сезоне-2022/23, сообщает Metaratings.ru

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Соболеву надо прибавлять во всем.

В этом сезоне 26-летний Соболев провел 14 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Источник: Metaratings.ru
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
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Умер бывший президент «Балтики» Корней Шперлинг

Кордоба отказался комментировать результаты «Зенита» в нынешнем сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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