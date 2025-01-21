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Сегодня, 21:24

Семак оценил игру «Зенита» в первом матче 2025 года против сборной Иордании

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча против сборной Иордании (1:1).

Единственный гол сине-бело-голубых на 64-й минуте забил Максим Глушенков.

«Я думаю, тяжело сложить какое-то впечатление после первого матча. Конечно, первый тайм получился лучше — кто-то лучше готов на сегодняшний день, кто-то хуже. Таймы получились разными с точки зрения контроля игры. Конечно, брака пока много», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 турах.

Источник: ФК «Зенит»
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
Сборная Иордании по футболу
ФК Зенит
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
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7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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