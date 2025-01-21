Семак оценил игру «Зенита» в первом матче 2025 года против сборной Иордании

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча против сборной Иордании (1:1).

Единственный гол сине-бело-голубых на 64-й минуте забил Максим Глушенков.

«Я думаю, тяжело сложить какое-то впечатление после первого матча. Конечно, первый тайм получился лучше — кто-то лучше готов на сегодняшний день, кто-то хуже. Таймы получились разными с точки зрения контроля игры. Конечно, брака пока много», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 турах.