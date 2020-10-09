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Контракт Шварца с «Динамо» будет рассчитан на два года. В штаб войдут Воронин и Булут

20:10
Андрей Воронин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Воронин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», контракт нового главного тренера «Динамо» Сандро Шварца с московским клубом будет рассчитан до лета 2022 года.

Планируется, что в штаб 41-летнего специалиста войдут Андрей Воронин, о котором сообщал в своем Telegram-канале Нобель Арустамян, а также немец турецкого происхождения Волкан Булут. Из прежнего штаба продолжат работу: тренер по вратарям Дмитрий Изотов, тренеры по физподготовке Хосе Пастор Верчили и Иван Карандашов.

Стороны согласовывают последние детали соглашения, после чего о нем будет объявлено официально. В Москву Шварц должен прибыть в конце следующей недели, когда получит разрешение на работу и оформит визу. (Константин Алексеев)

«Динамо» с 17 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. 17 сентября московская команда проиграла «Локомотиву» из Тбилиси (1:2) и не смогла пробиться в 3-й отборочный раунд Лиги Европы.

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