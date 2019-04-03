Константин Зырянов: "Раньше в России было так: не пьет - значит, не играет в футбол"

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Константин Зырянов считает, что нынешнее поколение футболистов менее подвержено вредным привычкам, чем предыдущее.

- Сейчас такое поколение пошло - пуще нашего бережет свое здоровье. Они, мне кажется, не используют столько вредных привычек, сколько было у нас, - сказал Зырянов в эфире программы LOOKYANOV на Youtube. - Сейчас я не вижу, чтобы после игр кто-то сильно выпивал. В 90-е годы это было распространенное явление. Не вижу, чтобы в команде кто-то курил. Раньше как было в России: не пьет - значит, не играет в футбол. Если человек пьет и еще занимается спортом - значит, он крепкий спортсмен.

Константин Зырянов - трехкратный чемпион России, победитель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в составе "Зенита".