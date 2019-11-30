Главный тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов после победы над «Спартаком» (2:0) в 18-м туре молодежного первенства рассказал, насколько тяжелой получилась встреча.

— Доволен результатом и качеством футбола, который показала команда, — сказал Зырянов. — Особенно в первом тайме. Учитывая, что мы недавно провели матч с «Лионом», во втором тайме игроки терпели. Сил было меньше, чем у футболистов «Спартака». Но вытерпели, выдержали. Это неоценимый опыт.

Победа над «Лионом» тоже придала импульс, который перенесли на матч со «Спартаком». У нас сложности возникают, когда играем две матча на выезде. Прилетели из Лейпцига и сразу в Самару. А когда дома с «Лионом» и теперь со «Спартаком», конечно, проще. (Дмитрий Зимин)