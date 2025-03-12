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Тюкавин — о травме: «Не собираюсь думать или анализировать, как это произошло. Произошло и произошло»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин считает, что Мехди Маухуб и Ярослав Гладышев способны заменить его.

«Уменьшаются ли шансы «Динамо» на попадание в тройку и чемпионство? Есть ребята, которые могут меня заменить, тот же Мехди, Гладик вон в порядке, начал по мячу попадать. Так что все нормально будет.

Я даже не знаю, в какой момент почувствовал, оступился, может, еще что-то. Может, как-то повлияло, что меня за майку потянули, много факторов. Но я не собираюсь думать или анализировать, как это произошло. Произошло и произошло», — цитирует ТАСС Тюкавина.

В этом сезоне 22-летний Тюкавин забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи в 22 матчах во всех турнирах.

В матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) форвард получил разрыв передней крестообразной связки колена.

Источник: ТАСС
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Константин Тюкавин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Эль-Мехди Маухуб
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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