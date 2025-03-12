Тюкавин — о травме: «Не собираюсь думать или анализировать, как это произошло. Произошло и произошло»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин считает, что Мехди Маухуб и Ярослав Гладышев способны заменить его.

«Уменьшаются ли шансы «Динамо» на попадание в тройку и чемпионство? Есть ребята, которые могут меня заменить, тот же Мехди, Гладик вон в порядке, начал по мячу попадать. Так что все нормально будет.

Я даже не знаю, в какой момент почувствовал, оступился, может, еще что-то. Может, как-то повлияло, что меня за майку потянули, много факторов. Но я не собираюсь думать или анализировать, как это произошло. Произошло и произошло», — цитирует ТАСС Тюкавина.

В этом сезоне 22-летний Тюкавин забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи в 22 матчах во всех турнирах.

В матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) форвард получил разрыв передней крестообразной связки колена.