Карпин встретил в аэропорту Тюкавина, перенесшего операцию

После операции на колене футболиста московского «Динамо» Константина Тюкавина встретил в аэропорту Внуково главный тренер сборной России Валерий Карпин, сообщает ТАСС.

«Только прилетел? Давай, на связи», — сказал Карпин Тюкавину.

Тюкавин может отсутствовать на поле до шести месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки колена. Травму диагностировали после матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1), в котором 22-летний футболист получил повреждение.

В текущем сезоне Тюкавин забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.