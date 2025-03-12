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«Динамо» пока не получило решение CAS по Норманну

Сергей Ярошенко

Генеральный директор Павел Пивоваров рассказал о статусе решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по полузащитнику Матиасу Норманну.

«Пока решений CAS по Норманну нет, нас не уведомляли об этом. Мы ждем», — цитирует Пивоварова ТАСС.

20 августа 2023 года «Аль-Раед» объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». До этого футболист провел год в аренде в «Динамо». Российские команды не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в ФИФА, «Ростов» также подал иск на футболиста в CAS.

Слушания в CAS состоялись в октябре. 3 марта 2024 года Пивоваров сообщил, что жалоба «Динамо» на действия норвежского полузащитника Матиаса Норманна удовлетворена в палате Международной федерации футбола (ФИФА). 13 мая стало известно, что клуб подал апелляцию в CAS на решение по норвежскому полузащитнику, так как хочет получить больше денег. 16 мая CAS зарегистрировал иск «Динамо» к футболисту и клубу «Аль-Раед».

Норманн играл в РПЛ с 2019 по 2023 год. Норвежец провел за московский клуб 18 матчей, не отметившись результативными действиями. За «Ростов» он сыграл 56 матчей, в которых забил 2 гола и отад 8 результативных передач.

Источник: ТАСС
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Матиас Норманн
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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