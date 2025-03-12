«Динамо» пока не получило решение CAS по Норманну

Генеральный директор Павел Пивоваров рассказал о статусе решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по полузащитнику Матиасу Норманну.

«Пока решений CAS по Норманну нет, нас не уведомляли об этом. Мы ждем», — цитирует Пивоварова ТАСС.

20 августа 2023 года «Аль-Раед» объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». До этого футболист провел год в аренде в «Динамо». Российские команды не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в ФИФА, «Ростов» также подал иск на футболиста в CAS.

Слушания в CAS состоялись в октябре. 3 марта 2024 года Пивоваров сообщил, что жалоба «Динамо» на действия норвежского полузащитника Матиаса Норманна удовлетворена в палате Международной федерации футбола (ФИФА). 13 мая стало известно, что клуб подал апелляцию в CAS на решение по норвежскому полузащитнику, так как хочет получить больше денег. 16 мая CAS зарегистрировал иск «Динамо» к футболисту и клубу «Аль-Раед».

Норманн играл в РПЛ с 2019 по 2023 год. Норвежец провел за московский клуб 18 матчей, не отметившись результативными действиями. За «Ростов» он сыграл 56 матчей, в которых забил 2 гола и отад 8 результативных передач.