Тюкавин после операции в Германии вернется в расположение «Динамо» на следующей неделе

В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ», когда нападающий Константин Тюкавин вернется в Россию после операции на колене в Германии.

«Тюкавин вернется в расположение «Динамо» в начале следующей недели», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

22-летний Тюкавин получил травму в матче против «Ростова» (1:1) в 19-м туре РПЛ. 3 марта в «Динамо» сообщили, что у игрока диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена.

Сегодня, 6 марта, пресс-служба клуба сообщила, что футболист успешно прооперирован в одной из клиник Германии.