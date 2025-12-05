Борис Игнатьев — о 85-летии: «Если бы не проблемы со здоровьем, собрал бы в ресторане старых товарищей»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, которому сегодня исполнилось 85 лет, в интервью «СЭ» объяснил, почему не собирается праздновать день рождения.

— 85 — дата серьезная. Как отметите?

— Если бы не проблемы со здоровьем, я бы, конечно, собрал в ресторане старых товарищей — Юру Семина, Мишу Гершковича, Валеру Газзаева, Олега Романцева, Володю Пильгуя... Впрочем, Юра с женой Любой наверняка заедут. Они всегда в этот день ко мне приезжают, поздравляют. Уже традиция. А с остальными попозже отпразднуем. Когда поправлюсь. Именинник должен быть цветущим.

— Это все последствия прошлогодней операции? Что-то с желудком?

— Да. Прохожу курс лечения. Но от подробностей воздержусь. Главное, есть положительная динамика. Поэтому с оптимизмом смотрю на свое дальнейшее пребывание на бренной земле.