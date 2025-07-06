Тюкавин: «Думаю, понятно, что Бителло не будет капитаном «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «СЭ» высказался о критике голкипера команды Андрея Лунева в отношении капитанства полузащитника Бителло в товарищеском матче с «Партизаном» (3:1).

«Луня, во-первых, вратарь, во-вторых, своеобразный. Но мы с ним хорошо общаемся. Я посмеялся над комментарием про Бителло. Если тренер так решил, то почему бы и нет? Но думаю, понятно, что он не будет капитаном», — сказал Тюкавин «СЭ».

Зимой Бителло опоздал на сборы команды.

В сезоне-2024/25 25-летний бразилец провел 35 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 3 голами и 14 результативными передачами. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2028 года.