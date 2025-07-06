Тюкавин считает, что «Динамо» начинают опасаться

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «СЭ» высказался о задержке трансфера Ивана Сергеева.

«Если Ваню так долго удерживали, думаю, что все начинают опасаться нашу команду. Думаю, мы хорошо подготовимся к сезону и выдадим свой максимум», — сказал Тюкавин «СЭ».

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним форвардом подписан до конца июня 2028 года