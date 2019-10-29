Защитник «Динамо» Константин Рауш после победы над ЦСКА (1:0) в матче 14-го тура чемпионата России рассказал об изменениях в команде. Кирилл Новиков занимает пост исполняющего обязанности главного тренера.

— Думаю, что сразу несколько вещей у нас поменялось, — цитирует Рауша News.ru. — Новый главный тренер, у которого есть свое виденье на тот футбол, который мы должны показывать, на игровую схему, на подготовку. И пока что все очень хорошо работает. Новиков большой молодец, делает все, чтобы вытащить команду из кризиса. Потихонечку к игрокам возвращается уверенность — мы взяли четыре очка в последних двух матчах. У нас очень хороший наставник, позитивный человек, и это мы почувствовали с первого дня нашей совместной работы. «Динамо» будет бороться за каждое очко.

Кирилл Александрович достаточно эмоциональный на бровке. Это дополнительно заряжает команду?

— Я с самого начала говорил, что мы очень много тренируемся, выкладываемся на каждом занятии. Наставник от нас очень много требует, и это правильно. Видно, что он очень сильно переживает. Это очень позитивно для команды, потому что он пытается как можно нам помогать, передать нужную информацию. И это, как видно из результатов последних встреч, нам помогает. Все последние результаты «Динамо» — это все благодаря Новикову.

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