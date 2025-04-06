Генич — о словах Крестинина: «Не вижу ничего страшного, потому что «наша команда» проскакивало и у других комментаторов»

Комментатор Константин Генич в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова журналиста Михаила Крестинина, назвавшего «Зенит» «нашей командой» после победы над «Рубином» (4:0) в матче 22-го тура РПЛ.

«Он просто пока не перестроился. В принципе, не вижу здесь ничего страшного, потому что «наша команда» проскакивало и у других региональных комментаторов. Просто не было такого бурления после этих фраз. По-моему и Рома Титов как-то в Казани говорил подобное, и Борис Аболин в Екатеринбурге позволял себе нечто подобное. Я понимаю эмоции болельщиков, понимаю реакцию. Всегда хороша ложка к обеду. Надо знать и понимать, в какой момент что произнести. Я сам попадал в щекотливые ситуации. Может быть, для Миши Крестинина это послужит хорошим уроком. Они (комментаторы матча «Зенит» — «Рубин» — прим. «СЭ») были на таком возбуждении, эмоциональном подъеме, что в конце, наверное, эмоции захлестнули», — сказал Генич «СЭ».

После завершения матча один из комментаторов Михаил Крестинин сказал: «4:0 — победа нашей команды, победа «Зенита». Также на игре работали Геннадий Орлов и Павел Богданов.