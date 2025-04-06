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6 апреля 2025, 16:00

Генич — о словах Крестинина: «Не вижу ничего страшного, потому что «наша команда» проскакивало и у других комментаторов»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Комментатор Константин Генич в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова журналиста Михаила Крестинина, назвавшего «Зенит» «нашей командой» после победы над «Рубином» (4:0) в матче 22-го тура РПЛ.

«Он просто пока не перестроился. В принципе, не вижу здесь ничего страшного, потому что «наша команда» проскакивало и у других региональных комментаторов. Просто не было такого бурления после этих фраз. По-моему и Рома Титов как-то в Казани говорил подобное, и Борис Аболин в Екатеринбурге позволял себе нечто подобное. Я понимаю эмоции болельщиков, понимаю реакцию. Всегда хороша ложка к обеду. Надо знать и понимать, в какой момент что произнести. Я сам попадал в щекотливые ситуации. Может быть, для Миши Крестинина это послужит хорошим уроком. Они (комментаторы матча «Зенит» — «Рубин» — прим. «СЭ») были на таком возбуждении, эмоциональном подъеме, что в конце, наверное, эмоции захлестнули», — сказал Генич «СЭ».

После завершения матча один из комментаторов Михаил Крестинин сказал: «4:0 — победа нашей команды, победа «Зенита». Также на игре работали Геннадий Орлов и Павел Богданов.

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Константин Генич
ФК Зенит
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Педро

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 2
И К Ж
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Оренбург

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