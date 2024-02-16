Кононов — о «Спартаке»: «Я не обещал играть в красивый футбол. СМИ специально раздували некоторые вещи»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов в интервью «СЭ» рассказал о периоде работы в московском «Спартаке». По его словам, работа с красно-белым клубом позволила ему стать сильнее.

— Работа в «Спартаке» сделала вас сильнее?

— Безусловно. Работая в топ-клубе с высокими целями, ты в любом случае проходишь через определенные ошибки. И делаешь выводы, чтобы в следующей команде их не повторить. Значит, становишься сильнее.

— Публичные обещания играть в красивый футбол — одна из таких ошибок?

— Никаких обещаний я не давал — только упомянул, что хочу привить футбол, в который «Спартак» играл раньше: интересный, красивый, со своим стилем. Помню, после матча с «Вильярреалом» меня спросили: «На сколько процентов команда соответствует вашим требованиям?» Ну, как на это ответить: «84 с половиной процента»?

Вы, репортеры, острые на язык. Особенно когда есть конкретный умысел. А это было в «Спартаке». Не хочу сейчас затрагивать эту тему, но в то время определенные люди специально раздували некоторые вещи.

Кононов работал в «Спартаке» с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года. Под его руководством красно-белые одержали 16 побед в 36 встречах во всех турнирах.