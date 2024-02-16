Ловчев оценил перспективы Абаскаля в «Спартаке»

Знаменитый футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев оценил перспективы в московском клубе главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль говорил, что хочет остаться в России надолго? Пускай пойдет куда-нибудь проводником поработает в России! Или грузчиком. Я за это! Пока я вижу только одно: шарахание из одной стадии в другую. То два левоногих защитника, то одни играют, то другие. Есть закон: состав, который победил, не меняют. А Абаскаль, видимо, этого не знает. Наверное, из-за того, что по-русски не читает. Честно говоря, был момент, когда Абаскаль только пришел и команда симпатично играла. Для меня совершенно очевидно, что Мозес и Бонгонда — классные и хорошие игроки, для России уж точно. Но почему эти люди сейчас не играют, почему они резко сдали, вопрос не только к ним, но и к тренерскому составу. Или спрашивают Абаскаля: «Вы сами беседовали с Джикией?» А в ответ: «У нас много руководителей, есть какие-то показатели». Даже ответить на вопрос четко: да или нет — не может. Все обтекаемо», — приводит слова Ловчева Sport24.

34-летний испанец возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые под его руководством завоевали бронзовые медали в РПЛ. В текущем розыгрыше «Спартак» после 18 туров с 30 очками занимает пятое место в РПЛ.

До «Спартака» Абаскаль возглавлял «Базель», «Волос», «Асколи», «Лугано» и «Кьяссо», а также входил в тренерский штаб «Севильи».