Игрок «Пари НН» Зе Турбо: «Мечтаю перейти в «Зенит»

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо рассказал о желании играть за топ-клубы России.

«Есть ли у меня мечта перейти в «Зенит»? Конечно, я мечтаю о самом высоком уровне. Хочу играть в хороших командах и, конечно, развиваться в «Пари НН». У меня есть потенциал, который я хочу развить. «Зенит» — хорошая возможность для прогресса», — приводит слова Зе Турбо «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Зе Турбо провел 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро. Контракт африканского нападающего с «Пари НН» истекает 30 июня 2026 года.

После 18 туров РПЛ нижегородский клуб располагается на 9-м месте, набрав 24 очка.