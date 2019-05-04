В матче 27-го тура чемпионата России "Спартак" обыграл "Урал" (1:0), а Олег Кононов впервые в карьере победил в тренерском противостоянии Дмитрия Парфенова.

Из четырех предыдущих встреч три выиграл украинский специалист, еще одна завершилась вничью. (Кирилл Бурдаков)

Матчи команд Олега Кононова и Дмитрия Парфенова:

Дата Турнир Город Команда Кононова Команда Парфенова Счет 30.09.2017 Чемпионат Санкт-Петербург Ахмат Тосно 0:1 29.09.2018 Чемпионат Екатеринбург Арсенал Урал 1:2 05.12.2018 Кубок Москва Спартак Урал 1:1 07.03.2019 Кубок Екатеринбург Спартак Урал 0:1 04.05.2019 Чемпионат Екатеринбург Спартак Урал 1:0

Итого: +1=1-3, мячи 4-5.

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