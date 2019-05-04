В матче 27-го тура чемпионата России "Спартак" обыграл "Урал" (1:0), а Олег Кононов впервые в карьере победил в тренерском противостоянии Дмитрия Парфенова.
Из четырех предыдущих встреч три выиграл украинский специалист, еще одна завершилась вничью. (Кирилл Бурдаков)
Матчи команд Олега Кононова и Дмитрия Парфенова:
Дата
Турнир
Город
Команда Кононова
Команда Парфенова
Счет
30.09.2017
Чемпионат
Санкт-Петербург
Ахмат
Тосно
0:1
29.09.2018
Екатеринбург
Арсенал
Урал
1:2
05.12.2018
Кубок
Москва
Спартак
1:1
07.03.2019
04.05.2019
1:0
Итого: +1=1-3, мячи 4-5.
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