Орлов: «Борьба в РПЛ еще впереди. «Зенит» впервые сыграл вничью — когда-то это должно было произойти!»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» оценил борьбу за высокие места в чемпионате России после ничьей «Зенита» с «Ростовом» (2:2).

«Вся борьба в РПЛ еще впереди. «Зенит» впервые в сезоне сыграл вничью. Когда-то же это должно было произойти.

Конкуренты питерцев столкнулись в этом туре с определенными проблемами. «Спартак» и «Динамо» победили «Акрон» и «Факел» с трудом. Исключение — только «Краснодар», забивший ЦСКА четыре мяча.

Но ведь и краснодарцам было непросто! Первый тайм получился для них очень тяжелым. ЦСКА смотрелся неплохо. Просто у «Краснодара» более мастеровитые футболисты, и в решающие моменты это сказалось.

А молодым игрокам ЦСКА, особенно защитникам, пока не хватает мастерства. Именно это их подводит. Мастерство не приходит сразу, его нужно приобретать. Но если клуб хочет уже сейчас бороться за самые высокие места, возможно, стоит делать ставку на более опытных защитников.

Вообще чемпионат у нас очень интересный! Посмотрите, с каким напряжением проходят матчи, как команды борются за результат. Все стараются, никто не хочет уступать.

Сейчас будет перерыв на сборные, а потом посмотрим, как все сложится. До зимней паузы останется еще несколько туров, которые могут оказаться очень важными с точки зрения борьбы за высокие места», — сказал Орлов «СЭ».

После 14 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. Столько же набрало московское «Динамо», которое занимает второе место. На третьей строчке располагается «Спартак» (29 очков), четвертым идет «Краснодар» (26), пятым — ЦСКА (26).