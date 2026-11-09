Лещенко: «Динамо» сейчас одна из немногих команд в РПЛ, которая играет в классный комбинационный футбол»

Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» высказался об игре московского «Динамо» в текущем сезоне чемпионата России.

«Динамо» набрало 31 очко и занимает второе место в таблице.

«Игра «Динамо» при Шварце мне нравится, он ее наладил. Не совсем, конечно, еще есть проблемы, но в целом могу сказать, что такой футбол может принести результат. Думаю, Шварц тоже понимает, что еще не все идеально, и пытается менять, перестраивать какие-то игровые моменты. На мой взгляд, «Динамо» — одна из немногих команд в РПЛ, которая показывает классный комбинационный футбол. Наверное, пауза на сборные сейчас не в пользу «Динамо» — она притормозит команду», — сказал Лещенко «СЭ».

После паузы на сборные «Динамо» на своем поле 22 ноября сыграет против «Краснодара».

Кирилл Радченко