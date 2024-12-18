В повестку исполкома РФС вошли утверждение бюджета и вопросы судейства

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал повестку заседания исполкома организации, сообщает пресс-служба РФС.

Среди прочего, в нее вошли утверждение бюджета на 2025 год и вопросы судейства. Также обсудят и оказание финансовой помощи региональным федерациям футбола в следующем году.

Заседание исполкома РФС пройдет 20 декабря в Доме футбола.