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Сегодня, 16:51

Орлов: «Промес выпадает при высоком темпе игры. Ему надо заставить себя много тренироваться»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов оценил уровень игры нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Промес — хороший игрок, но он один из хулиганов в том самом матче с «Зенитом», после которого его не наказали. При этом я отделяю одно от другого. Тот же самый Паредес, о котором я говорю как об очень грязном игроке, футболист на самом деле хороший — мастер передач и стандартов.

Промес — хороший игрок, повторюсь, но когда начинается высокий темп, он выпадает из игры. В этот подготовительный период, ему надо заставить себя много тренироваться, для того, чтобы быть физически хорошо подготовленным. А так, он все умеет делать. Но главное — физическая готовность», — приводит слова Орлова Sport24.

Промес выиграл в голосовании «СЭ» за звание лучшего футболиста РПЛ в 2022 году. В этом сезоне 31-летний голландец провел 16 матчей в чемпионате России, забил 14 голов и отметился 6 результативными передачами.

Источник: Sport24
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Квинси Промес

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Спартак

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