Билялетдинов считает, что Соболев может присоединиться к гонке бомбардиров

Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, что думает об итогах второй половины сезона РПЛ. Он отметил игру форвардов Квинси Промеса и Владимира Сычевого.

«Надеюсь, что во второй половине сезона в РПЛ раскроется «Локомотив» и поправит свое положение. Если говорить об игроках, то надеюсь, что мы увидим хорошую гонку бомбардиров. Хочется, чтобы в компанию к Промесу и Сычевому присоединился еще кто-то. Думаю, что это может сделать Соболев», — сказал Билялетдинов Metaratings.ru.

После 17 туров текущего сезона РПЛ первое место в списке бомбардиров делят нападающий «Спартака» Квинси Промес и форвард «Крыльев Советов» Владимир Сычевой. У обоих игроков по 14 голов. У Александра Соболева — 7 мячей.