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Сегодня, 16:57

Билялетдинов считает, что Соболев может присоединиться к гонке бомбардиров

Виктория Кравченко
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Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов рассказал, что думает об итогах второй половины сезона РПЛ. Он отметил игру форвардов Квинси Промеса и Владимира Сычевого.

«Надеюсь, что во второй половине сезона в РПЛ раскроется «Локомотив» и поправит свое положение. Если говорить об игроках, то надеюсь, что мы увидим хорошую гонку бомбардиров. Хочется, чтобы в компанию к Промесу и Сычевому присоединился еще кто-то. Думаю, что это может сделать Соболев», — сказал Билялетдинов Metaratings.ru.

После 17 туров текущего сезона РПЛ первое место в списке бомбардиров делят нападающий «Спартака» Квинси Промес и форвард «Крыльев Советов» Владимир Сычевой. У обоих игроков по 14 голов. У Александра Соболева — 7 мячей.

Источник: https://metaratings.ru/news/bilyaletdinov-khochetsya-chtoby-k-gonke-bombardirov-eshe-kto-to-prisoedinilsya-eto-mozhet-byt-sobolev-218415/
Владимир Сычевой
Динияр Билялетдинов
Квинси Промес
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3
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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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