Полузащитник «Урала» Аугустыняк оценил шансы «Урала» остаться в РПЛ

Полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк в интервью «СЭ» прокомментировал борьбу за выживание в РПЛ.

— Гарантировал ли «Урал» себе место в РПЛ? Пока еще нет, мы в зоне стыков. Сейчас надо думать о следующих играх. Впереди матч со «Спартаком» — очень тяжелый соперник. Хорошо, что два ближайших тура мы играем дума. Думаю, наберем в них очки и останемся в чемпионате. Будут ли стыковые матчи? Мы в команде не думаем об этом. Хотим набирать очки и подниматься выше в таблице.

«Урал» с 27 очками в 27 матчах занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В матче с «Динамо» (3:2) команда Игоря Шалимова прервала серию из двух поражений подряд.

«Уралу» в РПЛ предстоит провести еще матчи со «Спартаком», «Рубином» и тульским «Арсеналом».