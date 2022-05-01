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Полузащитник «Урала» Аугустыняк оценил шансы «Урала» остаться в РПЛ

Аугустыняк высказался о шансах «Урала» остаться в РПЛ
Артем Бухаев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк в интервью «СЭ» прокомментировал борьбу за выживание в РПЛ.

— Гарантировал ли «Урал» себе место в РПЛ? Пока еще нет, мы в зоне стыков. Сейчас надо думать о следующих играх. Впереди матч со «Спартаком» — очень тяжелый соперник. Хорошо, что два ближайших тура мы играем дума. Думаю, наберем в них очки и останемся в чемпионате. Будут ли стыковые матчи? Мы в команде не думаем об этом. Хотим набирать очки и подниматься выше в таблице.

«Урал» с 27 очками в 27 матчах занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В матче с «Динамо» (3:2) команда Игоря Шалимова прервала серию из двух поражений подряд.

«Уралу» в РПЛ предстоит провести еще матчи со «Спартаком», «Рубином» и тульским «Арсеналом».

ФК Урал
Рафал Аугустыняк
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 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
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1.05 16:30
Химки – Уфа
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Ростов

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Крылья Советов

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Краснодар

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И К Ж
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Горан Чаушич

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