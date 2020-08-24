Комитет по этике на следующей неделе рассмотрит высказывания Федуна, Юрана и Мурзагулова

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев заявил «СЭ», что на следующей неделе состоится очередное заседание.

— Обращение по высказыванию председателя совета директоров «Уфы» еще не поступило, но в ближайшее время якобы должно поступить, — заявил он «СЭ». — На этой неделе никаких рассмотрений не будет. Рассмотрим высказывания Мурзагулова на следующей неделе вместе с обращениями по Федуну и Юрану.