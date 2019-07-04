Комиссия УЕФА прибыла в Чечню для рассмотрения возможности проведения международных матчей

Совместная комиссия УЕФА, Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги прибыла в Грозный для рассмотрения возможности проведения международных матчей в Чечне.

Делегация, в составе которой вице-президент РФС Сергей Прядкин​, руководитель аппарата президента УЕФА Лука Зайц, директор по безопасности УЕФА Желко Павлица, посетила международный терминал аэропорта "Грозный", гостиницу "The Local", спорткомплекс "Ахмат-Арена" и Российский университет спецназа. Также гости возложили цветы к мемориальной плите в честь Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова на территории Мемориального комплекса Славы в Грозном и обсудили итоги своего визита с Главой Чеченской Республики.