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Сегодня, 11:50

Колыванов считает, что Кудравец просто вылетел и снес игрока «Амкала»

Камила Абдурахманова
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Экс-нападающий «Динамо» Игорь Колыванов рассказал о вратаре бело-голубых Андрее Кудравце, который сломал ногу нападающему «Амкала» Степану Костюкову.

«Так выходить вратарю нельзя. Он просто вылетел и снес игрока. Не должны вратари так играть. Вообще к мячу никак не успевал. Не могу сказать, скажется ли на психологии этот момент или нет, но точно у вратаря останутся неприятные ощущения», — заявил Колыванов Legalbet.by.

В товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (2:3) Костюков получил травму у ворот московского клуба. «Динамо» возьмет на себя лечение игрока и окажет необходимую помощь.

Источник: Legalbet.by
Игорь Колыванов
Футбол
ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)
Андрей Кудравец
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
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16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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 - : -
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