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Сегодня, 11:51

Дмитрий Булыкин: «Думаю, что во время январского трансферного окна усилений у ЦСКА не будет»

Даниил Аршавский
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин порассуждал о трансферных планах ЦСКА на зимнюю паузу в РПЛ.

«Пока результат не тот, который хочет видеть руководство. В клубе нацелены на место в тройке РПЛ. Впереди зимняя пауза, во время которой команда сможет хорошо поработать и удачно завершить сезон. Думаю, что во время январского трансферного окна усилений у ЦСКА не будет, поэтому Марко Николичу надо рассчитывать на тех игроков, которые есть, и добиваться с ними поставленных целей», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

После 15 матчей в нынешнем сезоне чемпионата России армейцы с 28 очками занимают 5-е место в турнирной таблице. В субботу, 23 ноября ЦСКА примет «Ростов» в матче 16-го тура РПЛ. Игра начнется в 14:15 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
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