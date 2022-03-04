Ветеран ЦСКА считает, что Чалова рано отдали в «Базель»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на дубль нападающего «Базеля» Федора Чалова в матче против «Санкт-Галлена».

«Я говорил, что Чалов хорошо бы вписался в творческую компанию, где любят повозиться с мячом, отдать хороший пас. Он очень техничный игрок. Может, мы поспешили и рано отдали его. Но ничего, пусть там поиграет, почувствует уверенность, а потом вернется обратно в ЦСКА», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее, 1 февраля, ЦСКА обьявил о переходе 23-летнего Чалова в «Базель». 23-летний форвард будет выступать за швейцарский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона.