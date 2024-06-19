Билялетдинов: «Ослабление «Локомотива» перехватом Глушенкова — это ход «Зенита»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал возможный переход полузащитника железнодорожников Максима Глушенкова в «Зенит».

«Удивил ли трансфер Глушенкова в «Зенит»? Нет. С одной стороны, вроде и в «Локомотиве» ему было комфортно. Наверное, материальный рычаг сработал. Конечно, «Зенит» подписал Глушенкова для ослабления «Локомотива». Так же «зенитовцы» ослабили «Краснодар», перекупив Ахметова. Он там погоды не сделал, выходил эпизодически, но атакующий ресурс и вариативность «Краснодара» в атаке были снижены.

Здесь то же самое. Тем более вопрос, как в «Локомотиве» закроют позиции. Миранчук, Жемалетдинов и еще Глушенков — даже не представляю, как пустующую брешь закрывать. Ослабление «Локомотива» перехватом Глушенкова — это ход «Зенита», — цитирует «Спорт День За Днем» Билялетдинова.

Глушенков выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 24-летний полузащитник провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу.