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Билялетдинов: «Ослабление «Локомотива» перехватом Глушенкова — это ход «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал возможный переход полузащитника железнодорожников Максима Глушенкова в «Зенит».

«Удивил ли трансфер Глушенкова в «Зенит»? Нет. С одной стороны, вроде и в «Локомотиве» ему было комфортно. Наверное, материальный рычаг сработал. Конечно, «Зенит» подписал Глушенкова для ослабления «Локомотива». Так же «зенитовцы» ослабили «Краснодар», перекупив Ахметова. Он там погоды не сделал, выходил эпизодически, но атакующий ресурс и вариативность «Краснодара» в атаке были снижены.

Здесь то же самое. Тем более вопрос, как в «Локомотиве» закроют позиции. Миранчук, Жемалетдинов и еще Глушенков — даже не представляю, как пустующую брешь закрывать. Ослабление «Локомотива» перехватом Глушенкова — это ход «Зенита», — цитирует «Спорт День За Днем» Билялетдинова.

Глушенков выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 24-летний полузащитник провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу.
Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bilyaletdinov-zayavil-chto-zenit-podpisal-glushenkova-dlya-oslableniya-lokomotiva
Ринат Билялетдинов
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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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