Колосков заявил, что Виллиан Жозе приехал в РПЛ как на курорт

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о трансфере Виллиана Жозе в «Спартак».

32-летний форвард перешел в московский клуб из «Бетиса» минувшим летом.

«По тем минутам, которые Виллиан Жозе провел на поле, трудно хоть как-то оценить его игру. Пока вообще непонятно, чем он заслужил приглашение в «Спартак». Приехал в РПЛ как будто на курорт», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

За «Спартак» бразильский нападающий провел 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.