Колосков заявил, что Виллиан Жозе приехал в РПЛ как на курорт
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о трансфере Виллиана Жозе в «Спартак».
32-летний форвард перешел в московский клуб из «Бетиса» минувшим летом.
«По тем минутам, которые Виллиан Жозе провел на поле, трудно хоть как-то оценить его игру. Пока вообще непонятно, чем он заслужил приглашение в «Спартак». Приехал в РПЛ как будто на курорт», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».
За «Спартак» бразильский нападающий провел 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Источник: РБ Спорт
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|24
|
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|10
|7
|2
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|23
|
4
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|10
|6
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|2
|18-10
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|
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|10
|5
|2
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|17
|
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|10
|4
|4
|2
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|3
|4
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|
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|10
|3
|2
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|11
|
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|3
|2
|5
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|
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|3
|1
|6
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|10
|
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|10
|2
|4
|4
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|10
|
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|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
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|4
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|6
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|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|- : -
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
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ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1
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