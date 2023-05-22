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Сегодня, 14:26

Колосков заявил, что Роше нужно было быть более выдержанным в матче со «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на удаление защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2)

«Нужно быть более выдержанным, все-таки он — спортсмен. Как бы обидно не было, но демонстрация такого же жеста, еще и дважды, не могло остаться без внимания судейской коллегии. Сейчас можно рассуждать, что он просто показывал то, что ему самому продемонстрировали. Но теперь это никому уже не нужно, на мой взгляд. Игрок показал такой же жест, что и Соболев. Но если Александр продемонстрировал это конкретно Роше, то второй непонятно. Но фактом остается, что все это было», — приводит слова Колоскова Betonmobile.ru.

На 66-й минуте матча Соболев после борьбы за мяч с Виллианом Рошей показал бразильцу непристойный жест, за который был удален с поля. Роша повторил этот жест и тоже был удален с поля.

Источник: https://betonmobile.ru/koloskov-roshe-nuzhno-byilo-byit-bolee-vyiderzhannyim-v-matche-so-spartakom
Александр Соболев
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Вячеслав Колосков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
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Локомотив

 18 1 3
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Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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