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Сегодня, 14:37

Агент Бийола надеется, что ЦСКА победит в споре с «Удинезе»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника «Удинезе» Яки Бийола, высказался о том, что ЦСКА по-прежнему не получил деньги от итальянского клуба за переход футболиста сборной Словении.

«Могу лишь только подтвердить слова Романа Бабаева о том, что ЦСКА все еще не получил деньги за Бийола. Я думаю, что проблема с выплатами «Удинезе» — это сиюминутная ситуация ЕС с Россией, но я надеюсь, что в суде ФИФА встанет на сторону ЦСКА в этом споре. Яка с радостью вернется в ЦСКА, если ситуация не решится. Тут никаких проблем точно не будет, но опять же, я уверен, что ЦСКА выиграет это дело и до этого не дойдет. «Интер» заинтересован в покупке Бийола? Итальянским топ-клубам сейчас сложно проворачивать такие трансферы, потому что они не могут платить более 10 миллионов евро. Я думаю, что реалистичным вариантом является АПЛ, но пока в контексте Бийола об этом говорить рано», — приводит слова Чибежа Metaratings.ru.

Бийол перешел из ЦСКА в «Удинезе» летом 2022 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 4 миллиона евро. За итальянский клуб защитник провел 32 матча, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами, а также заработал восемь желтых карточек.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-biiola-nadeyus-cska-pobedit-v-spore-s-udineze-esli-etogo-ne-proizoidyot-yaka-s-radostyu-vernyotsya-v-rossiyu-253015/
Яка Бийол
Футбол
РПЛ
ФК Удинезе
ФК ЦСКА (Москва)
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
Результаты / календарь
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
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Локомотив

 18 1 3
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Спартак

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