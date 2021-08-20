Игроки «Локомотива» прошли курс сердечно-легочной реанимации

Игроки «Локомотива», а также тренерский и медицинский штаб, прошли курс по базовой сердечно-легочной реанимации, информирует сайт железнодорожников. Практикующие врачи-реаниматологи провели обучающий курс, который включал в себя теоретические основы и отработку практических навыков на современных медицинских манекенах-симуляторах и дефибрилляторах. По окончанию занятий все участники получили соответствующие сертификаты.

«Такие мероприятия жизненно необходимы, и в нашем клубе они проводятся регулярно, — отметил директор Медицинского департамента «Локомотива» Алексей Репетюк. — Важно знать, как правильно действовать в подобных ситуациях и чётко понимать алгоритм оказания помощи. В такие моменты нет времени на раздумья, каждый врач должен знать, что и как делать, это должно быть доведено до автоматизма. К сожалению, случаи, когда навыки реанимации могут пригодиться, действительно случаются, не только на футбольном поле, но и в повседневной жизни, к этому нужно быть готовым».