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Сегодня, 13:06

Смородская: «Не уверена, что Пашинин и Лоськов впишутся в концепцию того, что сейчас происходит в «Локо»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала новость о том, что Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов продолжат работу в структуре московского клуба.

«Хорошо, что они остались в «Локомотиве». Впишутся ли в общую концепцию того, что сейчас происходит в «Локо»? Не знаю, не уверена. По-моему, в эту концепцию никто нормально вписаться не может. Там все мутно и неясно, мое такое мнение. Время все покажет», — сказала Смородская «СЭ».

Пашинин займет должность руководителя программы развития молодежного футбола, а Лоськов станет его заместителем.

Дмитрий Лоськов
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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