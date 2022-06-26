Смородская: «Не уверена, что Пашинин и Лоськов впишутся в концепцию того, что сейчас происходит в «Локо»
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала новость о том, что Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов продолжат работу в структуре московского клуба.
«Хорошо, что они остались в «Локомотиве». Впишутся ли в общую концепцию того, что сейчас происходит в «Локо»? Не знаю, не уверена. По-моему, в эту концепцию никто нормально вписаться не может. Там все мутно и неясно, мое такое мнение. Время все покажет», — сказала Смородская «СЭ».
Пашинин займет должность руководителя программы развития молодежного футбола, а Лоськов станет его заместителем.
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13
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|0
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14
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|0
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15
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
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