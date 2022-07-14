Колосков поддержал решение клубов РПЛ отказаться от проведения Кубка лиги

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал отказ клубов РПЛ от проведения Кубка лиги в сезоне-2022/23.

«Совершенно справедливо клубы отказались. Карпин вчера объяснил ситуацию Никто не думает о логистике, о том, что надо будет добираться сутками на игру, не сказали, сколько лига будет стоить, кто будет за это платить. Сама идея правильная, но есть не решенные вопросы. Играть надо. Что-то надо искать и придумывать. Но я в этой ситуации полностью поддерживаю решение клубов», — сказал Колосков «СЭ».

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предложили разделить на два пути — «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиги».