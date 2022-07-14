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Сегодня, 14:10

Колосков поддержал решение клубов РПЛ отказаться от проведения Кубка лиги

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал отказ клубов РПЛ от проведения Кубка лиги в сезоне-2022/23.

«Совершенно справедливо клубы отказались. Карпин вчера объяснил ситуацию Никто не думает о логистике, о том, что надо будет добираться сутками на игру, не сказали, сколько лига будет стоить, кто будет за это платить. Сама идея правильная, но есть не решенные вопросы. Играть надо. Что-то надо искать и придумывать. Но я в этой ситуации полностью поддерживаю решение клубов», — сказал Колосков «СЭ».

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предложили разделить на два пути — «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиги».

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; с&nbsp;Кубком России. Клубы РПЛ отказались от Кубка лиги и поддержали проведение Кубка России в новом формате

Футбол
РПЛ
Вячеслав Колосков
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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Химки – Зенит
 - : -
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ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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Торпедо – Сочи
 - : -
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