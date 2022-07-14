Мележиков высказался о распределении доходов лиги между клубами

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался по поводу распределния доходов между клубами.

— Какое есть предложение по распределению доходов?

— Не знаю, насколько корректно сейчас это будет озвучивать.

— 50 на 50?

— Я сейчас говорю не по распределению доходов, а по формату Кубка России. Под новый формат Кубка России надо обеспечить определенные финансы. Целевой показатель, которого будет добиваться и Лига, и РФС — это до двух миллиардов. Это по распределению среди участников.

Ранее о распределнии доходов высказался исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев.