Стало известно, когда Антон Миранчук вернется к тренировкам в общей группе

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы российского полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, ответил на вопрос «СЭ» о возвращении игрока к тренировкам в общей группе.

«Антон скоро вернется в общую группу. День никто назвать не может. Я думаю, что в ближайшее время он вместе с Даней Куликовым вернется», — сказал Шпинев «СЭ».

С осени 2021 года Миранчук восстанавливался после травмы сухожилия, которую получил в январе. Полузащитник проходил реабилитацию в Германии и вернулся в расположение москвичей в конце ноября.

В нынешнем сезоне россиянин провел за «Локомотив» пять матчей и отметился одной результативной передачей.