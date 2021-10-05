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В «Арсенале» прокомментировали отставку Прядкина с поста главы РПЛ

12:55

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал «СЭ» отставку Сергея Прядкина с поста президента РПЛ.

«Я не должен давать оценку работе Прядкина. Я лично с ним не контактировал. Сколько Сергей Геннадьевич отработал? Долгое время... Раз столько работал, наверное, ему и доверяли. Пускай руководители оценят его работу. Хачатурянц? Я думаю, он должен оправдать ожидания. У него за плечами работа с судьями. Он знает всю кухню», — сказал Аджоев «СЭ».

С 14 ноября 2007 года 60-летний Прядкин являлся президентом лиги. 16 января он был переизбран на новый пятилетний срок.

По информации «СЭ», глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц станет исполняющим обязанности президента РПЛ.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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