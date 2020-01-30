Кокорин заменит Смолова в «Локомотиве»? Вот что говорит Семин

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не стал комментировать информацию о том, что зимой клуб попробует приобрести нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

— Смолов уезжает в Испанию. Правда, что «Локо» попытается приобрести Кокорина ему на замену?

— Я не могу комментировать чужих игроков.

— А если он расторгнет контракт с «Зенитом» этой зимой по соглашению сторон?

— Расторгнет? Значит, дальше будет новая жизнь. Я-то тут причем, если расторгнет?

— Новая жизнь Кокорина возможна в «Локомотиве»?

— А если не расторгнет? Зачем меня сейчас об этом спрашивать? Я не могу отвечать за чужого игрока? Что я вам должен сказать. Это не мой игрок. (Виталий Айрапетов)