Кокорин заменит Смолова в «Локомотиве»? Вот что говорит Семин
21:00
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не стал комментировать информацию о том, что зимой клуб попробует приобрести нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
— Смолов уезжает в Испанию. Правда, что «Локо» попытается приобрести Кокорина ему на замену?
— Я не могу комментировать чужих игроков.
— А если он расторгнет контракт с «Зенитом» этой зимой по соглашению сторон?
— Расторгнет? Значит, дальше будет новая жизнь. Я-то тут причем, если расторгнет?
— Новая жизнь Кокорина возможна в «Локомотиве»?
— А если не расторгнет? Зачем меня сейчас об этом спрашивать? Я не могу отвечать за чужого игрока? Что я вам должен сказать. Это не мой игрок. (Виталий Айрапетов)
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