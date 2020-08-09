Кокорин высоко оценил перспективы Тедеско в «Спартаке»

Новичок «Спартака» форвард Александр Кокорин дал интервью клубной пресс-службе перед матчем 1-го тура премьер-лиги против «Сочи». 29-летний футболист высказал свое мнение о работе с главным тренером москвичей Доменико Тедеско в первые дни тренировок.

— Какое впечатление произвел Доменико Тедеско?

— Доменико — очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам. Хоть я и в «Спартаке» всего несколько дней, но уже успел оценить атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с самой лучшей стороны в этом сезоне. Говорят, тренер вместе с капитаном ответственны за рабочую обстановку внутри коллектива; и Доменико, и Георгий с этим справились!