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Кокорин высоко оценил перспективы Тедеско в «Спартаке»

11:05
Александр Кокорин и Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин и Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
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Новичок «Спартака» форвард Александр Кокорин дал интервью клубной пресс-службе перед матчем 1-го тура премьер-лиги против «Сочи». 29-летний футболист высказал свое мнение о работе с главным тренером москвичей Доменико Тедеско в первые дни тренировок.

— Какое впечатление произвел Доменико Тедеско?

— Доменико — очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам. Хоть я и в «Спартаке» всего несколько дней, но уже успел оценить атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с самой лучшей стороны в этом сезоне. Говорят, тренер вместе с капитаном ответственны за рабочую обстановку внутри коллектива; и Доменико, и Георгий с этим справились!

Спартак — Сочи

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-08-09-aleksandr_kokorin_poluchil_sotni_pozdravleniy_posle_perekhoda_v_spartak/

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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