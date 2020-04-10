РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кокорин выложил фото из детства с Полозом и Роберто Карлосом. И поздравил бразильца с 47-летием

19:20
Дмитрий Полоз, Александр Кокорин и Роберто Карлос. Фото instagram.com
Дмитрий Полоз, Александр Кокорин и Роберто Карлос. Фото instagram.com
Теги:

Форвард «Сочи» Александр Кокорин опубликовал новую сторис в своем Instagram. Российский футболист поздравил бывшего защитника сборной Бразилии и «Реала» Роберто Карлоса с 47-летием.

На снимке, который был сделан 15 лет назад, 14-летние Кокорин и Дмитрий Полоз стоят вместе с Роберто Карлосом.

«С днем рождения, легенда», — подписал фото Кокорин.

Дмитрий Полоз, Александр Кокорин и Роберто Карлос. Фото instagram.com
Дмитрий Полоз, Александр Кокорин и Роберто Карлос. Фото instagram.com

Суперголы Роберто Карлоса за гранью законов физики. Эти шедевры можно смотреть бесконечно

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир