Кокорин выложил фото из детства с Полозом и Роберто Карлосом. И поздравил бразильца с 47-летием

Форвард «Сочи» Александр Кокорин опубликовал новую сторис в своем Instagram. Российский футболист поздравил бывшего защитника сборной Бразилии и «Реала» Роберто Карлоса с 47-летием.

На снимке, который был сделан 15 лет назад, 14-летние Кокорин и Дмитрий Полоз стоят вместе с Роберто Карлосом.

«С днем рождения, легенда», — подписал фото Кокорин.

Дмитрий Полоз, Александр Кокорин и Роберто Карлос. Фото instagram.com

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