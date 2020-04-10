Кокорин выложил фото из детства с Полозом и Роберто Карлосом. И поздравил бразильца с 47-летием
19:20
Форвард «Сочи» Александр Кокорин опубликовал новую сторис в своем Instagram. Российский футболист поздравил бывшего защитника сборной Бразилии и «Реала» Роберто Карлоса с 47-летием.
На снимке, который был сделан 15 лет назад, 14-летние Кокорин и Дмитрий Полоз стоят вместе с Роберто Карлосом.
«С днем рождения, легенда», — подписал фото Кокорин.
Дмитрий Полоз, Александр Кокорин и Роберто Карлос. Фото instagram.com
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