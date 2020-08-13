«Кокорин — умный, опытный игрок». Ларссон — о новичке «Спартака»
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон охарактеризовал новичка клуба форварда Александра Кокорина. 29-летний россиянин перешел к красно-белым перед началом сезона на правах свободного агента, однако до сих пор не дебютировал из-за травмы.
— Пока мы только провели несколько тренировок вместе. Но видно, что это умный, опытный игрок, с развитым голевым чутьем. Наверное, у нас в чем-то схожий игровой стиль, и дополнительная конкуренция — это даже плюс. Рад, что появился такой сильный партнер. У нас молодая команда, его опыт поможет справляться с давлением, — сказал Ларссон в интервью клубной пресс-службе.
Кокорин вторую часть прошлого сезона провел в «Сочи», где в десяти матчах забил семь мячей и отдал три голевые передачи.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-08-13-dzhordan_larsson_mechtayu_zabit_za_spartak_chempionskiy_gol/