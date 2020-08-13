Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон охарактеризовал новичка клуба форварда Александра Кокорина. 29-летний россиянин перешел к красно-белым перед началом сезона на правах свободного агента, однако до сих пор не дебютировал из-за травмы.

— Пока мы только провели несколько тренировок вместе. Но видно, что это умный, опытный игрок, с развитым голевым чутьем. Наверное, у нас в чем-то схожий игровой стиль, и дополнительная конкуренция — это даже плюс. Рад, что появился такой сильный партнер. У нас молодая команда, его опыт поможет справляться с давлением, — сказал Ларссон в интервью клубной пресс-службе.

Кокорин вторую часть прошлого сезона провел в «Сочи», где в десяти матчах забил семь мячей и отдал три голевые передачи.