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«Кокорин — умный, опытный игрок». Ларссон — о новичке «Спартака»

12:30
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон охарактеризовал новичка клуба форварда Александра Кокорина. 29-летний россиянин перешел к красно-белым перед началом сезона на правах свободного агента, однако до сих пор не дебютировал из-за травмы.

— Пока мы только провели несколько тренировок вместе. Но видно, что это умный, опытный игрок, с развитым голевым чутьем. Наверное, у нас в чем-то схожий игровой стиль, и дополнительная конкуренция — это даже плюс. Рад, что появился такой сильный партнер. У нас молодая команда, его опыт поможет справляться с давлением, — сказал Ларссон в интервью клубной пресс-службе.

Кокорин вторую часть прошлого сезона провел в «Сочи», где в десяти матчах забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-08-13-dzhordan_larsson_mechtayu_zabit_za_spartak_chempionskiy_gol/

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