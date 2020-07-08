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Кокорин сыграет против «Зенита», Мостовой пропустит игру

8 июля 2020, 11:51
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Сочи» Александр Кокорин сыграет против «Зенита», сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев. Полузащитник Андрей Мостовой в матче участия не примет. Оба игрока арендованы у «Зенита».

«Кокорин сможет сыграть в сегодняшнем матче, а Мостовой — нет, — цитируют Медведева «РИА Новости». — По Андрею условия аренды, по которым он мог бы сыграть, не выполнены».

Ранее главный тренер команды Владимир Федотов заявил, что за участие Кокорина в матче с «Зенитом» придется заплатить серьезную сумму. По данным «СЭ», она составляет порядка 25 миллионов рублей.

Матч 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Сочи» состоится 8 июля и начнется в 18.00 по московскому времени.

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