Кокорин сыграет против «Зенита», Мостовой пропустит игру
8 июля 2020, 11:51
Форвард «Сочи» Александр Кокорин сыграет против «Зенита», сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев. Полузащитник Андрей Мостовой в матче участия не примет. Оба игрока арендованы у «Зенита».
«Кокорин сможет сыграть в сегодняшнем матче, а Мостовой — нет, — цитируют Медведева «РИА Новости». — По Андрею условия аренды, по которым он мог бы сыграть, не выполнены».
Ранее главный тренер команды Владимир Федотов заявил, что за участие Кокорина в матче с «Зенитом» придется заплатить серьезную сумму. По данным «СЭ», она составляет порядка 25 миллионов рублей.
Матч 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Сочи» состоится 8 июля и начнется в 18.00 по московскому времени.
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