Кокорин сыграет против «Зенита», Мостовой пропустит игру

Форвард «Сочи» Александр Кокорин сыграет против «Зенита», сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев. Полузащитник Андрей Мостовой в матче участия не примет. Оба игрока арендованы у «Зенита».

«Кокорин сможет сыграть в сегодняшнем матче, а Мостовой — нет, — цитируют Медведева «РИА Новости». — По Андрею условия аренды, по которым он мог бы сыграть, не выполнены».

Ранее главный тренер команды Владимир Федотов заявил, что за участие Кокорина в матче с «Зенитом» придется заплатить серьезную сумму. По данным «СЭ», она составляет порядка 25 миллионов рублей.

Матч 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Сочи» состоится 8 июля и начнется в 18.00 по московскому времени.