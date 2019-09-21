Кокорин сможет сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий Александр Кокорин может провести первый с октября 2018 года матч на профессиональном уровне во время паузы на игры сборных в октябре или ноябре.

— В товарищеских матчах нет никаких ограничений, — сказал Медведев в интервью ТАСС. — У нас два окна — в октябре и ноябре, сейчас думаем, с кем можно сыграть. Если Кокорин будет готов, почему не сыграть. Пока о возвращении на поле рано говорить, не надо бежать впереди паровоза.

Ранее Российский футбольный союз отказал «Зениту» в регистрации игрока вне трансферного окна. Футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайшее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года.

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