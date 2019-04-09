"Кокорин призывал выйти на улицу и разобраться, "если тут есть смелые люди". Свидетель - о драке в кафе

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Игорь Краснов. Он рассказал о конфликте нападающего "Зенита" Александра Кокорина с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

- С моей точки зрения это было неправильное и недопустимое поведение в общественном месте, - сказал свидетель о компании Кокорина и Мамаева. - Координации и сговора между этими людьми я не видел и не слышал.

После эпизода с Паком компания вела себя вызывающе и агрессивно. Призывали всех удалить видео с телефонов. В частности Александр Кокорин выкрикивал призывы выйти на улицу и разобраться, "если тут есть смелые люди".

Кокорин призывал смелых мужчин выйти на улицу и разобраться. Это была оферта широкому кругу лиц. Он выкрикивал несколько раз. Это был словесный призыв к мужчинам.

- Так исходила угроза от Кокорина? - уточнил гособвинитель.

- Говорю за себя. Я не чувствовал угрозу. А его призыв пойти на улицу и подраться не вызвал у меня никакого интереса.

- Мамаев вам известен? - вопрос адвоката Бушманова.

- Да.

- Видели его? Как он себя вел?

- Сидел за столиком спокойно общался.

- Кто себя вел агрессивнее, когда конфликт уже начался? - вопрос гособвинителя.

- Кирилл Кокорин. Он первым пошел к Паку. Наверное, он.

- Слышали вы, что сказал Пак?

- Что именно он, нет. Но я слышал, как повторил его слова Кирилл.

- Чувствовали ли вы агрессию от Пака?

- Да, он был настроен агрессивно.

- А слово "драться" звучало от Кокорина? - уточнил один из подсудимых, Протасовицкий.

- Слова "драться" нет, но в моем понимании призыв "выйти поговорить" в адрес мужчин - это призыв подраться. (Дмитрий Зеленов)

Напомним, Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд Кокорина и Мамаева. Идет опрос свидетелей. Live!