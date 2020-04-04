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Кокорин пожаловался на читеров в CS:GO

20:19
Александр Кокорин. Фото AFP
Александр Кокорин. Фото AFP
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Форвард «Сочи» Александр Кокорин заявил, что его рейтинг в CS:GO упал из-за читеров.

— Со всего стараюсь научиться стрелять. АК-47... Инвентарь у меня украли. Кому интересны покупки для CS, то лучше не делайте. Вы это можете не вернуть, а деньги потратите. Максимальное звание было Global, но после читеров упало до Supreme. Как зайдешь в MM, то одни читеры, не дают поднять рейтинг нормально, — сказал Кокорин в прямом эфире своего Instagram.

29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча за «Сочи» и забил три мяча при двух голевых передачах.

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